Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu

15.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:13
Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da kamyonetin arkasına tutunarak bisikletle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da kamyonetin arkasına tutunarak bisikletle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk Bursa-Ankara yolunda kaydedildi. Bursa'da iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gençlerin ölümü göze alarak yaptıkları yolculuk muhtemel bir kazaya davetiye çıkarmadan son buldu. - BURSA

Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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