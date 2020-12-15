Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da kamyonetin arkasına tutunarak bisikletle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk Bursa-Ankara yolunda kaydedildi. Bursa'da iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gençlerin ölümü göze alarak yaptıkları yolculuk muhtemel bir kazaya davetiye çıkarmadan son buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı