Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Kağıthane'de, gençlerin seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunarak yaptıkları bisiklet yolculuğu kameralara yansıdı.
29.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:16
Kağıthane'de, gençlerin seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunarak yaptıkları bisiklet yolculuğu kameralara yansıdı.
Çağlayan Mahallesi Kağıthane Caddesi'ndeki ana yola çıkan iki bisiklet sürücüsü seyir halindeki bir kamyonun kasasına asılıp bir süre bu şekilde yolculuk yaptı.
Bu şekilde bir süre seyreden 2 genç, çekim yapıldığını fark edince tehlikeli yolculuklarına son verdi.
Kaynak: AA