Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu Kağıthane'de, gençlerin seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunarak yaptıkları bisiklet yolculuğu kameralara yansıdı.

Kağıthane'de, gençlerin seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunarak yaptıkları bisiklet yolculuğu kameralara yansıdı.

Çağlayan Mahallesi Kağıthane Caddesi'ndeki ana yola çıkan iki bisiklet sürücüsü seyir halindeki bir kamyonun kasasına asılıp bir süre bu şekilde yolculuk yaptı.

Bu şekilde bir süre seyreden 2 genç, çekim yapıldığını fark edince tehlikeli yolculuklarına son verdi.

Kaynak: AA