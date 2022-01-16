Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir grup bisikletli gencin, trafik yoğunluğuyla bilinen tarihi İpekyolu'nda bisiklet koltuğuna uzanarak araçlar arasında yaptığı tehlikeli yolcuk bu kadar olmaz dedirtti.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Gaziantep'te bir grup bisikletli gencin, trafik yoğunluğuyla bilinen tarihi İpekyolu'nda bisiklet koltuğuna uzanarak araçlar arasında yaptığı tehlikeli yolcuk bu kadar olmaz dedirtti. O anlar ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Gaziantep'te bir grup bisikletli gencin, trafik yoğunluğuyla bilinen tarihi İpekyolu'nda bisiklet koltuğuna uzanarak araçlar arasında yaptığı tehlikeli yolcuk bu kadar olmaz dedirtti. Bisikletli gençlerin, yoğun trafikte hızlı ilerleyen araçlara aldırmadan bisiklet koltuğuna yatarak araçların sağından solundan geçmeye çalışmaları dikkat çekti.

Bu hareketleriyle hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan gençlerin o anları ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. - GAZİANTEP

Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

Cinayet mi intihar mı? Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi

Cinayet mi intihar mı? Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Gaziantep'te bir grup bisikletli gencin, trafik yoğunluğuyla bilinen tarihi İpekyolu'nda bisiklet koltuğuna uzanarak araçlar arasında yaptığı tehlikeli yolcuk bu kadar olmaz dedirtti.

title