Bisikletli Gençler Otobüsün Bagaj Kapısına Tutunarak Yolculuk Yaptı.

Bisikletli Gençler Otobüsün Bagaj Kapısına Tutunarak Yolculuk Yaptı.

Gaziantep’te bir otobüsün bagaj kapısına tutunarak giden iki bisikletli, amatör kamera tarafından görüntüledi.

Bisikletli Gençler Otobüsün Bagaj Kapısına Tutunarak Yolculuk Yaptı.

Gaziantep'te bir otobüsün bagaj kapısına tutunarak giden iki bisikletli, amatör kamera tarafından görüntüledi.

Gaziantep İpekyolu Caddesi üzerinde iki bisikletli gencin şehir içi otobüsün bagaj kapısına tutunarak yaptıkları yolculuk yürekleri ağza getirdi. Bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, bisikletli gençlerin tehlikeye aldırış etmeden otobüsün arkasına tutunarak dakikalara yol alması dikkat çekti.

Akan trafiğe ve diğer araç sürücülerinin uyarılara rağmen gençler yolculuklarına devam etti - GAZİANTEP

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