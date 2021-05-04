Bisikletli demir sac hırsızı kamerada

Osmaniye'de bir iş yerine bisikletiyle gelip 30 kilogram demir sac ve hurda eşya çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kameralara ardından polise yakalandı.

Osmaniye'de bir iş yerine bisikletiyle gelip 30 kilogram demir sac ve hurda eşya çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kameralara ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 5065 Sokakta faaliyet gösteren bir iş yerinde bulunan 30 kilogram demir sac ve bir miktar hurda eşyanın yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı alanda çalışma yaptı. Daha sonra çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler bisikletiyle gelip demir sac ve hurda eşyaları çalan şahsın M.A.K. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıs düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan aynı şahsın daha önceden de aynı iş yerine hırsızlık amaçlı geldiği tespit edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı