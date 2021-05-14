BİSİKLETLİ ÇOCUK, TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU; O ANLAR KAMERADA
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BİSİKLETLİ ÇOCUK, TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde bisikletini durduramayıp karayoluna giren Yusuf Duha K. (8), seyir halindeki TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde bisikletini durduramayıp karayoluna giren Yusuf Duha K. (8), seyir halindeki TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Evinin önünde sürdüğü bisikleti durduramayan Yusuf Duha K., karayolunun orta şeridine kadar ilerledi. Bu sırada, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki 53 DY 780 plakalı TIR, bisiklete çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan TIR küçük çocuğun yanından hızla geçerek ilerde durdu. Arkadan gelen başka bir TIR ise bisikletli çocuğu fark ederek durdu. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan ve tomografisi çekilen Yusuf Duha K.'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada devrilen bisikletten düşen çocuğun, saniyelerle ölümden döndüğü o anlar da, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, şans eseri yaralanmayan ve kazadan kıl payı kurtulan küçük çocuğun, korku içinde evine doğru koştuğu, ailesinin de şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

BİSİKLETLİ ÇOCUK, TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU; O ANLAR KAMERADA
BİSİKLETLİ ÇOCUK, TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU; O ANLAR KAMERADA
BİSİKLETLİ ÇOCUK, TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU; O ANLAR KAMERADA
BİSİKLETLİ ÇOCUK, TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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