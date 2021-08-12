Bisikletli çocuğun öldüğü kazada asli ve tam kusurlu sürücü serbest

DİYARBAKIR'da bir sitede, bisiklet süren Alan Mirhat Uyansız'ın (6) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kamyonet sürücüsü M.M.G., bilirkişi raporunda asli ve tam kusurlu çıktı.

DİYARBAKIR'da bir sitede, bisiklet süren Alan Mirhat Uyansız'ın (6) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kamyonet sürücüsü M.M.G., bilirkişi raporunda asli ve tam kusurlu çıktı. Şahsın tutuklanması için 3 kez talepte bulunduklarını ve savcılığın reddettiğini anlatan ailenin avukatı Reşit Kaçar, çocuğun kusursuz, sürücünün ise asli ve tam kusurlu olduğunun tespitine rağmen tutuklanma kararının olmadığını söyledi.

Kaza, 22 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Çile ve Yemlihan Uyansız çiftinin en küçük çocukları Alan Mirhat Uyansız, bisikletini alıp site içindeki arkadaşlarının yanına gitti. Çalışanını bırakmak için siteye gelen M.M.G., yönetimindeki 72 AAL 948 plakalı kamyonetle manevra yaptığı sırada, bisiklet süren Uyansız'a çarptı. Hastaneye götürülen Alan Mirhat Uyansız, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

'ÇOCUK BANA HIZLI ŞEKİLDE ÇARPTI'Olayın ardından gözaltına alınan M.M.G., ifadesinde piknik yaptıktan sonra arkadaşlarını evlerine bırakırken siteye girdiğini belirterek, "Sitenin içinde sağa doğru dönüş yaptığım sırada bulunduğum noktaya 3-5 çocuğun koşarak geldiğini gördüm, çocukların geldiğini gördüğüm için geniş manevra yaparak dönmeye çalıştım. Kazada vefat eden çocuk bisikletin üzerindeydi. Diğer çocuklar bisikletli olan diğer çocuğu itekliyordu. Bisikletli çocuğun araca çarpmasını duyduğum gibi durdum. İnip aşağıya baktığımda çocuğun kafasının sağ tarafı boydan boya derisi kesilmiş şekilde duruyordu. Vefat eden çocuk baygındı. Ben çocuğu kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm. Sonra çocuğun vefat ettiğini öğrendim. Pişmanım, kusurum olduğunu düşünmüyorum. Ortalama hızım 10 kilometreydi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben çocuğa çarpmadım, çocuk bisikletle hızlı bir şekilde gelerek aracın sağ arka kısmına çarptı. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M.G., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇOCUK KUSURSUZSürücü M.M.G.'nin serbest bırakılması üzerine ailenin avukatı Reşit Kaçar, Diyarbakır Adliye'sine giderek itirazda bulundu. Bunun üzerine savcılık olayın yaşandığı sitede bilirkişi raporu oluşturulmasını istedi. Bilirkişi, sitenin tüm kameralarını izleyerek olayı inceledi. Olayın olduğu saatte giriş ve çıkışlarla yerdeki lastik izlerinin görüntü ve fotoğraflanmasını yapan bilirkişi, kazada yaşamını yitiren Alan Mirhat Uyansız'ın kusursuz, sürücü M.M.G.'nin ise asli ve tam kusurlu olduğunu tespit etti.'TUTUKLANMASI İÇİN 3 DEFA TALEPTE BULUNDUK'

Avukat Reşit Kaçar, araç sürücüsünün serbest bırakıldığını öğrendiklerini söyleyerek, "Bu sırada aile taziye işlemleriyle ilgileniyordu. Dosya tarafımca takip edildi. Maalesef şüpheli, yurt dışı yasağı konulmak suretiyle adli kontrolle serbest bırakıldı. Beklentimiz, şüpheli sürücünün tutuklanması gerektiğiydi. Bu tür olaylarda tutuklanma verilmektedir. Bu durum bunda gerçekleşmedi. Aile çok üzüntü yaşamaktadır. Hem çocukları vefat etti hem de hukuk ve adalet arayışında gerekli ilerlemeler kaydedilmediği için de sıkıntılarla üzüntüler yaşandı. Şahsın tutuklanmasına yönelik 3 defa talepte bulunduk savcılık makamına. 3 defa da talebimiz reddedildi. Son olarak kusur raporu alındı. Kusur raporunda da vefat eden çocuğun kusursuz, sürücünün ise asli ve tam kusurlu olduğu tespit edilmesine rağmen savcılık makamınca maalesef tutuklanma ile yakalanma çıkartılmadı. Müvekkiller şikayetçi olmasına rağmen savcılık makamınca böyle bir talepte bulunulmadı. Sulh ceza hakimliği tarafından da maalesef ki yurt dışı yasağı konuldu. Dosya kapsamında savcılık makamı tarafından konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talep edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından yurt dışı yasağına yönelik bir adli kontrol kararı verildi. Şüpheli şahıs dışarıda, deyim yerindeyse elini kolunu sallaya sallaya geziyor. İşine gücüne bakıyor ve diğer taraftan da aile yorgun ve kızgın" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek