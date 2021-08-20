Bisikletli çocuğun kamyonun altında kaldığı anlar ortaya çıktı

Bolu'da, kaldırımda bisikletiyle ilerlerken dengesini kaybederek düştükten sonra yoldan geçen kamyonun altında kalan Furkan Çelik'in (8) kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bolu'da, kaldırımda bisikletiyle ilerlerken dengesini kaybederek düştükten sonra yoldan geçen kamyonun altında kalan Furkan Çelik'in (8) kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aşağısoku mahallesi Yıldırım Beyazıt caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle kaldırımda ilerlerken dengesini kaybederek düşen Furkan Çelik (8), cadde üzerinde seyir halinde olan Osman Dayar (61) idaresindeki 14 DV 401 plakalı kamyonun altında kaldı. Çocuğun kamyonun altında kaldığını farkeden sürücü aracı durdurarak aşağı indi. Gördüğü manzara karşısında şoka giren sürücü durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Furkan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü Osman Dayar ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ailesi sinir krizleri geçirdi

Oğlunun kaza geçirdiğini duyan baba Hakan Çelik ve ailesi olay yerine geldi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen aile sinir krizleri geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirmeye çalışılan acılı baba dakikalarca gözyaşı döktü.

Çelik'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı

8 yaşındaki Furkan Çelik'in hayatını kaybettiği kaza bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Furkan Çelik'in kaldırımda bisikletini sürerken dengesini kaybederek yola düştüğü sırada kamyonun altında kaldığı ve kamyon sürücüsünün şok anı yer aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı