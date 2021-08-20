Bisikletli çocuğun kamyonun altında kaldığı anlar ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bisikletli çocuğun kamyonun altında kaldığı anlar ortaya çıktı

Bisikletli çocuğun kamyonun altında kaldığı anlar ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, kaldırımda bisikletiyle ilerlerken dengesini kaybederek düştükten sonra yoldan geçen kamyonun altında kalan Furkan Çelik'in (8) kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bolu'da, kaldırımda bisikletiyle ilerlerken dengesini kaybederek düştükten sonra yoldan geçen kamyonun altında kalan Furkan Çelik'in (8) kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aşağısoku mahallesi Yıldırım Beyazıt caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle kaldırımda ilerlerken dengesini kaybederek düşen Furkan Çelik (8), cadde üzerinde seyir halinde olan Osman Dayar (61) idaresindeki 14 DV 401 plakalı kamyonun altında kaldı. Çocuğun kamyonun altında kaldığını farkeden sürücü aracı durdurarak aşağı indi. Gördüğü manzara karşısında şoka giren sürücü durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Furkan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü Osman Dayar ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ailesi sinir krizleri geçirdi

Oğlunun kaza geçirdiğini duyan baba Hakan Çelik ve ailesi olay yerine geldi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen aile sinir krizleri geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirmeye çalışılan acılı baba dakikalarca gözyaşı döktü.

Çelik'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı

8 yaşındaki Furkan Çelik'in hayatını kaybettiği kaza bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Furkan Çelik'in kaldırımda bisikletini sürerken dengesini kaybederek yola düştüğü sırada kamyonun altında kaldığı ve kamyon sürücüsünün şok anı yer aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet otobüs durağına daldı! O anlar saniye saniye kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet otobüs durağına daldı! O anlar saniye saniye kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Cimilli İbo Düm Tek Tek Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Alex Teixeira Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bisikletli çocuğun kamyonun altında kaldığı anlar ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 01:09:35. #1.14#

title