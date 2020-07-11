Bisikletli çocuğa otomobil çarptı: 1 yaralı DÜZCE(İHA) – Düzce'de 10 yaşındaki bisikletli çocuğa otomobil çarptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 10 yaşındaki bisikletli çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaralandı.

Olay, Düzce Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hyundai marka A.A. idaresindeki 81 DU 280 plakalı otomobil Kültür Mahallesi 768. Sokak'tan Rasim Bedir Paşa Bulvarı'na çıkmak istedi. Bu esnada bisikletli Ö.Ö. otomobili fark etmeyerek yola çıktı. Otomobil 10 yaşındaki Ö.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuk için bölgeye 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA