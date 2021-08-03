Son dakika haberi | Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı...O anlar kameralara yansıdı
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Son dakika haberi | Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı...O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı.

Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı...O anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de cadde üzerinde bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtulan sürücü mahallelinin saldırısına maruz kaldı. Sinirlerine hakim olamayan vatandaşlar, şahsın aracını tekmelerlerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında bisiklet süren bir çocuğa çarpmaktan sonra anda kurtulan sürücü, vatandaşların saldırısına maruz kaldı. Sinirlerine hakim olamayan sokaktaki birkaç kişi, şahsın aracından inmemesi üzerine aracı küfürler savurup aracı tekmelemeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle araç sürücüsü, olay yerinden ayrılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi | Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika haberi | Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika haberi | Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika haberi | Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı...O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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