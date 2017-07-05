Bisikletlerle Yaza Merhaba Diyecekler

Bisikletlerle Karabağ Yaylası'na yapılacak turun ardından Bisiklet Ailesi olarak hep birlikte kahvaltı gerçekleştirilecek.

Bisiklet Sporunun toplum için geniş çaplı yararları olan bir aktivite olduğunu belirten Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Çevreye dost, hiçbir duman veya ses oluşturmayan bir ulaşım şekli olan bisiklet, kentlerimizdeki tıkanan sorunların çözümünde önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu aynı zamanda çoğu insanın ekonomik yararına da olacaktır. Öte yandan bisiklet sağlıktır. Bisiklet bizi, zevkli ve sağlıklı fizik egzersize davet etmektedir. Uzmanların yaptığı araştırmalar göstermektedir ki haftada 4 saatlik egzersiz geniş bir aralıktaki hastalık riskini önemli derecede azaltıyor. Biz Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilk planda en azından; haftada bir kez "Ailecek Bisiklet" diyoruz. Bunun bisiklet kullanma alışkanlığını arttıracağını düşünüyoruz dedi. Tüm bunlarla beraber Performans Sporu olarak Bisiklete büyük önem verdiklerini belirten Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun en önemli etapları ilimizden geçiyor. Ayrıca en uzun etap yine ilimiz sınırları içinde. Bununla beraber yıl içinde önemli Bisiklet Yarışlarına ev sahipliği yapıyoruz. Son olarak Ortaca, Dalaman, Dalyan hattında çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Şimdi ise 15 Temmuz'da Muğla'dan Marmaris'e "15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitleri Anma Bisiklet Yol Yarışı" nı ulusal düzeyde bir katılım ile gerçekleştireceğiz." dedi.

Muğla'da Bisiklet Sporuna karşı zaten var olan sevgi ve algının geliştirilmesi ve arttırılması için Muğla Bisiklet İl Temsilciliğince BİSİKLETLERLE YAZA MERHABA adı altında güzel bir etkinlik oluşturulduğunu söyleyen Öçalmaz, tüm vatandaşlarımızı ailecek bisikletleri ile Cumartesi günü saat 10:00 da Cumhuriyet Meydanına bekliyoruz dedi.

Öçalmaz Tur sonunda 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek, Muğla'dan Marmaris'e "15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitleri Anma Bisiklet Yol Yarışı" nın Lansmanın da yapılacağını belirtti.