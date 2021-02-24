Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile Beyşehir'de mola verdi
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Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile Beyşehir'de mola verdi

24.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:11

Fransa'dan özel bisikletleriyle dünya turuna çıkan 4 kişilik Fransız aile, kilometrelerce pedal çevirdikten sonra geldikleri Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Fransa'dan özel bisikletleriyle dünya turuna çıkan 4 kişilik Fransız aile, kilometrelerce pedal çevirdikten sonra geldikleri Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Fransız David-Vanina Berhocoirioin (39) çifti, 6 yaşındaki kızları Charlie ve 2 yaşındaki oğulları Martin'le birlikte yaklaşık bir yıl önce bisikletleriyle dünya turuna çıktı. Avrupa'nın pekçok ülkesini geçerek Türkiye'ye gelen aile fertleri, Beyşehir'de iki gün konakladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kendisini makamında ziyaret eden aileye tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin bir minyatürünü hediye ederken, talimatıyla aile fertleri Beyşehir Öğretmenevi'nde konuk edildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı'nın eşliğinde önce tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret eden, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ni de gezen aile, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık'ın davetiyle Huğlu Mahallesi'ni de ziyaret etti, silah fabrikasını gezdi.

Beyşehir'de tatlı su sazanı da ikram edilen aile fertleri, BSA kanalı kıyısında martıları ekmekle beslerken ilçeye ve yöre insanının misafirperverliğine hayran kaldığını dile getirdi.

Beyşehir'de iki gün mola veren Fransız aile, tura kaldıkları yerden devam edebilmek için ilçe merkezinden ayrılarak Kapadokya bölgesine doğru yola çıktı.

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile Beyşehir'de mola verdi
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile Beyşehir'de mola verdi
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile Beyşehir'de mola verdi
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile Beyşehir'de mola verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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