Bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan Fransız çift Kapadokya'da

FRANSA'nın Dunkerque şehrinden bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan Marie ve Akim Lebbal çifti, yolculuklarının 5 bin 500 kilometresinde Kapadokya'ya geldi.

Fransa'da yaşayan mimar Marie ve duvar sıva ustası eşi Akim Lebbal, 7 ay önce köpekleri 'Ponoyo' ve 'Moustalhe' ile bisikletleriyle Avrupa turuna çıktı. Sırasıyla İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Polonya ve Ukrayna'dan sonra Türkiye'ye gelen çift, yolculuklarının 5 bin 500 kilometresinde Kapadokya'ya ulaştı. Kapadokya bölgesini gezen Fransız mimar Marie Lebbal, "Yaklaşık 7 ay önce eşim Akim ile birlikte bisikletlerimizle birlikte Fransa'dan yola çıktık. İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Polonya ve Ukrayna'dan sonra Türkiye'ye geldik. Bizim için oldukça eğlenceli de geçiyor" diye konuştu.