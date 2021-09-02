Bisikletlerine taktıkları radyo ile hurda toplayan çocuklar gönülleri fethetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bisikletlerine taktıkları radyo ile hurda toplayan çocuklar gönülleri fethetti

Bisikletlerine taktıkları radyo ile hurda toplayan çocuklar gönülleri fethetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Iğdır'da hurda ve geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini kazanan iki arkadaş bisikletlerine taktıkları radyo ile gönülleri fethetti.

Iğdır'da hurda ve geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini kazanan iki arkadaş bisikletlerine taktıkları radyo ile gönülleri fethetti.

Birçok işte çalışarak ekmek parasını kazanan yaşları 11 ile 12 yaşındaki iki arkadaşın dostlukları ve iş aşkları görenleri duygulandırdı. Bisikletleri ile çöp konteynerleri dolaşarak hurda ve geri dönüşüm malzemeleri toplayan arkadaşları farklı kılan ise bisikletlerine taktıkları radyo oldu. İki arkadaş son ses açtıkları radyo ile hem malzeme topladılar hem de şakalaştılar. Arkadaşlardan biri konteynere girerken diğeri ise arkadaşının düşmemesi için ona destek verdi. Tarzları ile çevredekilerin de ilgisini çeken iki arkadaş belediyeye ait çöp konteynerinden su bidonu alarak bisikletleri ile şaşkın gözler arasından uzaklaştılar. - IĞDIR

Bisikletlerine taktıkları radyo ile hurda toplayan çocuklar gönülleri fethetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mehmet Nuri Mansur Yavaş Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Derya Şensoy Gülben Ergen Metin Çekmez
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Salih Uçan Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bisikletlerine taktıkları radyo ile hurda toplayan çocuklar gönülleri fethetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:06:48. #1.16#

title