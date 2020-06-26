Bisikletleri ikinci el eşya pazarlarında satmışlar
Denizli'de çaldıkları bisikletleri kentte kurulan ikinci el eşya pazarlarında sattığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
26.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:10
Denizli'de çaldıkları bisikletleri kentte kurulan ikinci el eşya pazarlarında sattığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde yaşanan 10 bisiklet hırsızlığıyla ilgili araştırmalarında faillerin kimliklerini belirledi.
Soruşturmayı genişleten ekipler şüphelilerin özellikle piyasa değeri yüksek bisikletleri çalıp ikinci el eşya pazarlarında satışa çıkardığı bilgisine ulaştı.
Operasyonda zanlılar B.T.C. ile M.Ö. yakalandı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Operasyonda ele geçirilen çalıntı bisikletler sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA