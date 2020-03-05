Bisikletler Filmi

05.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:51

Yaşamak, çalışmak ve eğlenmek için harika bir yer olan Spokesville’e hoş geldiniz. Ormanlar, nehirler ve dağların arasında bulunan Spokesville, konumu itibariyle çok özel bir kasabadır, özellikle de sevimli bisikletler için. Cesur ve sevimli kahramanımız Speddy, yerel bir postaneden çalışan bir dağ bisikletidir. Onun en iyi arkadaşları belgesel çekmeyi hayal eden şehir bisikleti Pinion, bir tamirci atölyesini yöneten neşeli bisiklet pompası Gassy ve düşündüğünü söylemekten çekinmeyen güzel ve zeki kız bisikleti olan Montana’dır. Büyülü ve çok renkli bir şehirde yaşayan bisikletler, temiz havadan ve lekesiz sokaklardan dolayı mutlulardır; ta ki şehre yeni bir üyenin gelişine kadar. Daha önce kimsenin bilmediği bir cihazın şehre gelmesi ile, adeta bir cennet olan kasaba kirlenmeye başlar. Kasabayı korumaya kararlı olan Speddy, arkadaşları ile birlikte heyecan verici bir maceraya koyulur.

Yönetmen: Manuel J. Garcia

Senaryo: John Michael Boughn, Michael Maurer

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Bikes

Yapımcı Firma: Animation Bikes

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: İspanya, Çin

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 17.05.2019



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Kaynak: InterSinema.com