Bisikletler Filmi
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Yaşamak, çalışmak ve eğlenmek için harika bir yer olan Spokesville’e hoş geldiniz. Ormanlar, nehirler ve dağların arasında bulunan Spokesville, konumu itibariyle çok özel bir kasabadır, özellikle de sevimli bisikletler için. Cesur ve sevimli kahramanımız Speddy, yerel bir postaneden çalışan bir dağ bisikletidir. Onun en iyi arkadaşları belgesel çekmeyi hayal eden şehir bisikleti Pinion, bir tamirci atölyesini yöneten neşeli bisiklet pompası Gassy ve düşündüğünü söylemekten çekinmeyen güzel ve zeki kız bisikleti olan Montana’dır. Büyülü ve çok renkli bir şehirde yaşayan bisikletler, temiz havadan ve lekesiz sokaklardan dolayı mutlulardır; ta ki şehre yeni bir üyenin gelişine kadar. Daha önce kimsenin bilmediği bir cihazın şehre gelmesi ile, adeta bir cennet olan kasaba kirlenmeye başlar. Kasabayı korumaya kararlı olan Speddy, arkadaşları ile birlikte heyecan verici bir maceraya koyulur.
Yönetmen: Manuel J. Garcia
Senaryo: John Michael Boughn, Michael Maurer
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Bikes
Yapımcı Firma: Animation Bikes
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İspanya, Çin
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 17.05.2019
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Kaynak: InterSinema.com