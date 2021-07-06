Bisikletler 5. Kez Yollarda
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Bisikletler 5. Kez Yollarda

Bisikletler 5. Kez Yollarda
Habermetre - Haberler | Toplum

Arnavutköy Belediyesi, Şehit Ömer Halisdemir'in adını yaşatmak için dört yıldır düzenlediği Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu anma etkinliğini, bu yıl da gerçekleştiriyor.

Arnavutköy Belediyesi, Şehit Ömer Halisdemir'in adını yaşatmak için dört yıldır düzenlediği Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu anma etkinliğini, bu yıl da gerçekleştiriyor. Tur kapsamında 25 Profesyonel bisikletçi, Niğde'nin Bor İlçesi'ne kadar pedal çevirecek. Düzenlenecek bisiklet turu ile sporcular, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan yola çıkarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan anıta geçecek. Niğde'ye ulaşmak için geçtiği illerde mola verip o ilin ileri gelenleri ve mülki idare amirleriyle görüşecekler. Sporcular daha sonra o ilden alınan toprağı da alarak, yollarına devam edecekler.

Geçen yıl 4'üncüsü gerçekleşen bisiklet turuyla Arnavutköy'den yola çıkan sporcular 7 ili geçerek Ömer Halisdemir'in Niğde Çukurkuyu'daki kabrine ulaşmışlardı. Bu yıl da Arnavutköy'den aldığı toprakla yola çıkacak sporcular, 15 Temmuz Şehitler köprüsünde dua edecek. Sporcular ilk gün 195 kilometre yol kat ederek, Yolova'dan geçerek, Bursa'ya varacaklar. Bisikletliler, ardından sırasıyla Bilecik Söğüt, Kütahya, Afyon, Konya ve Aksaray'dan aldıkları topraklarla toplamda 990 km yol kat ederek, şehidimizin ailesine teslim edecek.

Kaynak: Habermetre

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