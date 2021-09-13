Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye hayran kaldı - Haberler
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Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye hayran kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye hayran kaldı

Almanya'nın Osnabrürck kentinden Türkiye turu yapmak için bisikletleriyle yola çıkan 4 emekli Alman, 1 aylık yolculukların ardından Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

Almanya'nın Osnabrürck kentinden Türkiye turu yapmak için bisikletleriyle yola çıkan 4 emekli Alman, 1 aylık yolculukların ardından Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı. Turlarını 21 Eylül'de tamamlayacak olan Almanlar, Türkiye'ye hayran kaldıklarını söyledi.

Emekli Almanlar Walter Wiechmann (64), Klaus Schwarze (63), Thomas Adelt (65) ve Frank Kresin (62), Türkiye turu yapmaya karar verdiler. Yaklaşık 1 ay önce Almanya'nın Osnabrürck kentinden bisikletleri ile yola çıkan grup, Çekya, Slovakya, Polonya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek, 5 Eylül Pazar günü Kırklareli'ndeki İpsala sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Emekli Almanlar, buradan da Kocaeli, Bolu ve Karabük'ü geçerek, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı. Akşam Sinop'un Boyabat ilçesinde konaklayacaklarını ifade eden Thomas Adelt, 21 Eylül'de Samsun'dan Almanya'ya uçakla döneceklerini ifade etti.

"Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum"

Günde 50 ile 100 kilometre arası yol aldıklarını belirten emekli polis memuru Frank Kresin ise "Arkadaşlarımla birlikte bisikletle Türkiye turuna çıktık. Türk insanın güler yüzlü oluşu, konukseverliği, yardımseverliği, içtenliği çok güzel. Doğa, tarih her şey harika. Türkiye çok güvenli bir ülke. Ayrıca bu yollarda korona virüs olacağı hiç aklıma gelmiyor. Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum" dedi. - KASTAMONU

Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye hayran kaldı

Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye hayran kaldı

Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye hayran kaldı

Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye hayran kaldı

Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye hayran kaldı

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Haber: Bisikletle yollara düşen emekli Almanlar, Türkiye'ye hayran kaldı - Haberler
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