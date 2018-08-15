Bisikletle Türkiye Turu Yapıyor

Antalya'da bisiklet ustalığı yapan Gökay Terzi (40) bisikletle çıktığı Türkiye turunda, Kastamonu'ya geldi.

Bisikletle Türkiye turu yapmak üzere yaklaşık bir ay önce bisikletle Antalya'dan yola çıkan Gökay Terzi, Burdur, Uşak, Balıkesir, Çanakkale, Gelibolu, Bursa, İzmit, Düzce, Karabük güzergahını takip ederek Kastamonu'ya uluştı.

Hanönü ilçesinde AA muhabirine açıklama yapan Terzi, yaklaşık 5 yıldır bisikletiyle dağ bayır gezdiğini söyledi.

Genel olarak bisikletiyle karayolu seyahati pek yapmadığını, arazide bisiklet kullandığını ancak bu sefer farklı bir gezi programı yaptığını anlatan Terzi, "Buradan sonra Sinop, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Gaziantep gibi illeri geçerek Mersin üzerinden Hatay'a kadar gideceğim. Kastamonu'da Valla Kanyonu'nu gezdim. Nerede şelale varsa oraya gidiyorum, ülkemizin tüm güzelliklerini görmek istiyorum." dedi.

Hanönü'de ilçeye adını veren Tarihi Han'ı da ziyaret eden Terzi, Sinop'a gitmek üzere yola çıktı.