Bisikletle ters yöne girdi ceza yemekten son anda kurtuldu
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Bisikletle ters yöne girdi ceza yemekten son anda kurtuldu

14.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:33

Bisikletle ters yöne girdi ceza yemekten son anda kurtuldu Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan trafik polislerine ters şeritte giderken yakalanan bisiklet sürücüsü, kendisini uyaran polislere, "Motorlu araç olmayınca ben de ceza yemem bununla" demesi gülümsetti.

Bisikletle ters yöne girdi ceza yemekten son anda kurtuldu

AKSARAY - Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan trafik polislerine ters şeritte giderken yakalanan bisiklet sürücüsü, kendisini uyaran polislere, "Motorlu araç olmayınca ben de ceza yemem bununla" demesi gülümsetti.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri cadde üzerinde ters şeritte seyreden bisikleti fark ederek sürücüsünü durdurdu. Sokağa çıkma muafiyet belgesi kontrol edilen sürücü Recep Oymak'ın muaf olduğu ve işten geldiği tespit edilirken, polis ekipleri sürücüyü ters şeritten gitmemesi hakkında uyarılarda bulundu. Trafik polisinin sorularını cevaplayan bisiklet sürücüsü ile polis memurunun diyalogu herkesi gülümsetirken, kendisine ismi sorulan bisiklet sürücüsü, "Yazıyor zaten orada, işten geliyorum" diye cevap verdi. Polisin ters yoldan gitmemesi gerektiği uyarılarına da cevap veren bisiklet sürücüsü gülerek, "Motorlu araç olmayınca bende ceza yemem bununla" diye hem kendisi güldü hem de polis memurlarını güldürdü. Genç sürücüsü uyarılarak gönderildi.

Bisikletle ters yöne girdi ceza yemekten son anda kurtuldu
Bisikletle ters yöne girdi ceza yemekten son anda kurtuldu
Bisikletle ters yöne girdi ceza yemekten son anda kurtuldu
Bisikletle ters yöne girdi ceza yemekten son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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