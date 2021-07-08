Bisikletle Tekirdağ'dan gelerek Diyarbakır annelerine destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bisikletle Tekirdağ'dan gelerek Diyarbakır annelerine destek verdi

Bisikletle Tekirdağ'dan gelerek Diyarbakır annelerine destek verdi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden bisikletle Diyarbakır'a gelen Mustafa Taşyıldız, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden bisikletle Diyarbakır'a gelen Mustafa Taşyıldız, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 675'inci gününde sürüyor.

Çorlu'dan 11 gün önce bisikletle yola çıkan ve Diyarbakır'a ulaşan Taşyıldız, HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlara desteklerini iletti.

Taşyıldız gazetecilere, çocukları için eylem yapan ailelerin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

"Terörden yıllarca çok çekmiş bir ülkenin evladı olarak buraya gelmekten çok mutlu ve gururluyum." diyen Taşyıldız, herkese ailelere destek olmaları çağrısında bulundu.

Taşyıldız, "Umarım buradaki ailelerin tümü bir an önce evlatlarına kavuşur, ülkemiz terör belasından kurtulur. Bu annelerin hasreti bir an önce diner." dedi.

Aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın da kendilerine verdiği destekten dolayı Taşyıldız'a teşekkür etti.

Aydın, Taşyıldız'ın anne ve babaların feryadını duyduğunu, destek için de bisikletiyle kente geldiğini dile getirerek, "İnşallah başka insanlara da örnek olur. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bizi ziyaret etsinler. Hep birlikte HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkartalım." ifadelerini kullandı.

Bisikletle Tekirdağ'dan gelerek Diyarbakır annelerine destek verdi
Bisikletle Tekirdağ'dan gelerek Diyarbakır annelerine destek verdi
Bisikletle Tekirdağ'dan gelerek Diyarbakır annelerine destek verdi
Bisikletle Tekirdağ'dan gelerek Diyarbakır annelerine destek verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Müslüm Gürses İbrahim Selim
Spor Erol Bulut Burak Elmas Şenol Güneş Bülent Uygun Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bisikletle Tekirdağ'dan gelerek Diyarbakır annelerine destek verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:41:36. #1.15#

title