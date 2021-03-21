Bisikletle mama taşıyarak kırsaldaki sokak hayvanlarını beslediler

OSMANİYE'de bir grup hayvansever, sokağa çıkma kısıtlamasında bisikletleriyle taşıdıkları kuru mamalarla kırsaldaki sokak hayvanlarını besledi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Kızaktaki Bisiklet Grubu üyesi hayvanseverler, koronavirüs haritasında kırmızı renkle gösterilen 'Çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer alan kentte sokağa çıkma kısıtlamasında doğaya karbon salınımı yapmadan sokak hayvanları için mama dağıtımı yaptı. Bisikletle kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çağşak köyüne giden grup, buradaki sokak hayvanlarını besledi.

Kızaktaki Bisikletçiler Grubu'nun lideri Volkan Çeribaş, yılda ortalama 8 bin kilometre bisiklet sürdüklerini belirterek, "İşe giderken ve özel faaliyetlerimizde dahil devamlı bisiklet kullanıyoruz. Artık doğayı ve hayatı daha ayrıntılı görebiliyoruz" dedi.HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise koronavirüs tedbirleri kapsamında özel izinler alarak, 16 hayvansever ile besleme çalışması yaptıklarını kaydetti. Laçinbala, "Burada birçok kedimiz var. HAYTAP Tedavi Merkezi'nde bu sokak hayvanlarını kısırlaştırmaya başladık. HAYTAP Tedavi Merkezi sadece sahipsiz sokak canlarının problemleri için kurulmuş bir tesistir. Tüm sokak canlarına yetişemeyiz ancak bir sivil toplum kuruluşu bilinciyle kurumların üzerindeki yükü hafifletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.'HAYVANLARLA İÇ İÇEYİZ'

Sokak canlılarını imkanları ölçüsünde beslediklerini ve tedavilerini üstlendiklerini anlatan hayvansever Perihan Çeken ise evinin bahçesinde de kedi ve köpek beslediğini kaydetti. Çeken, "Doğada birçok yabani hayvanı da görmekteyiz. Kalbi atan her türlü canlıya merhametle yaklaşın. Salgın döneminde eminim sizlere de çok iyi gelecek. Pandemiyi biz yaşamadık. Çünkü hayvanlarla iç içeyiz, herkese böyle bir yaşamı tavsiye ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL