Bisikletle Londra'dan Medine'ye pedallayan grup Türkiye'de

MEHMET KARA - Londra'dan 7 Haziran'da bisikletleriyle yola çıkan ve 60 günde Medine'ye ulaşmayı hedefleyen 8 kişilik "Tour de Hajj" grubu, 15. durakları olan Türkiye'ye ulaştı.

Hem Hac yolculuğunu bisikletleriyle tamamlamak hem de dünyadaki ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşleri için maddi destek sağlamak için Londra'dan yola çıkan 8 bisikletçi, uzun süredir hayalini kurdukları Sultanahmet'te cuma namazını kıldı.

Rotalarında toplamda 6 bin 500 kilometrelik bir yol ve 17 ülke olan 8 İngiliz Müslüman, İstanbul, Bursa ve Konya'daki dini mekanları ziyaret ettikten sonra Suriye ve Irak üzerinden bisiklet yolculuğu mümkün olmadığı için uçakla Mısır'a geçerek yollarına devam edecek.

Bisikletçiler hedeflerini ve Türkiye izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

"Hacca gidecek parası olmayan Müslümanlara bisikleti tavsiye ediyorum"

Bisikletçilerden Junaid Afzal, büyük bir heyecanla başladığı Hac yolculuğunda en büyük hayallerinden birinin İstanbul'u görmek olduğunu söyledi.

Afzal, İstanbul'a geldikten sonra tarifsiz bir duygu yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye gibi harika bir ülkede, İstanbul gibi tarihin ve medeniyetin merkezi olan bir şehirde olmaktan inanılmaz mutluyum. 7 Haziran'da Londra'dan bisikletlerimizle yola çıktık. 4 bin kilometre ve 60 günlük bir bisiklet turunun ardından Medine'ye ulaşmayı planlıyoruz. Bu süreçte insanlara yardım için, mescid ve okullarda kullanılmak üzere 500 bin pound da bağış toplamayı hedefliyoruz.

Medine'ye bisikletiyle giden bir bisikletçiyle tanıştıktan sonra benim de oraya gitmem gerektiğini söyledim ve bu hayalle uyuyup uyandım. Bu hayalim için çıktığım yolda çok şükür Türkiye'ye ulaşmayı başardım. Şimdi artık Suudi Arabistan'a Londra'dan daha yakınım. İlk defa İstanbul'a geldim. Türkiye gerçekten gelmek istediğim ülkelerden biriydi. İlk rotamızı belirlediğimizde kesinlikle Türkiye'den geçmemiz gerektiğini söyledim. "

Hacca gidecek parası olmayanlara da tavsiyelerde bulunan Afzal, "Tüm Müslümanlara oraya kesinlikle bisikletle gitmeyi denemelerini tavsiye ediyorum. Bu tamamen isteğe ve niyete bağlı. Sizin isteğiniz olursa Allah inşallah o hayalin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de "O bir şeyin var olmasını dileyince ona sadece ol der ve o da olur diyor. Hayata bu gözle bakmalı." diye konuştu.

"Bu kesinlikle kutsal bir yolculuk"

Bisikletçilerden Zain Lambat da gruptaki tüm üyelerin bu zorlu yolculuğa büyük bir heyecanla başladığını anlattı.

Lambat şunları söyledi:

"Ben de bu harika yolculukta arkadaşlarıma eşlik ediyorum. Grubun medya işleriyle ilgileniyorum. Gruba son dakikalarda katıldım diyebilirim. Buraya gelen insanların hepsinin iyi niyetlerle burada olduklarını gördüm. Bu kesinlikle kutsal bir yolculuk. İlk defa hacca ve Suudi Arabistan'a gidiyorum. Bu yolculuk birçok yönden önemli. Hepimiz bir inanç için yollardayız. Yollarda harika insanlarla tanışıyoruz ve harika hikayelerimiz oluyor. Yolumuz üzerindeki yerlerde harika vakit geçirdik çok şükür. Biraz zor olacağını biliyordum ama her şeye rağmen kardeşlerimle yola çıkmaya karar verdim.

Şimdi İstanbul'dayız, yani 15. ülkede. Buradan sonra uçakla Mısır'a geçeceğiz çünkü bisikletle geçebilecek yollarımız kapalı. Ardından Suudi Arabistan'a ulaşacağız inşallah. İstanbul mükemmel bir şehir. Tüm ekip İstanbul'a gelmenin hayalini kuruyordu. Gittiğimiz her yerde Türklerin camileri vardı ve Türk kardeşlerimizle tanıştık. Bize inanılmaz misafirperverlik gösterdiler. Ekibin tüm üyelerine sorsanız hepsi size İstanbul'un harika bir şehir olduğunu defalarca söyleyecektir. Türkiye Hükümeti'nin de burada olmamızda büyük katkıları var. Bizimle iletişime geçtiler ve işlerimizi kolaylaştırıp konaklayacak yer tesis ettiler. "

Lambat da bisikletle Hacca gitme fikrinin zor gibi gözükse de iyi niyetle başladığında kesinlikle başarıya ulaşacağını dile getirdi.

Hacca uçakla gitme seçeneğini tercih etmediği ve yollarda birçok insanla tanıştığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Lambat, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Kesinlikle tüm Müslümanlara bisikletle Hacca gitmelerini tavsiye ediyorum. İnsanları nasıl açık olduklarını göreceksiniz. Bazen kalacak yerler olmuyor ve sorunlar da oluyor ama yaptığınız her şey sizin için güzel bir tecrübe oluyor. Eğer Hac yapmak için gerçekten iyi bir niyetiniz varsa Allah kesinlikle sizin yolunuzu kolaylaştıracaktır. Çok az bir bütçeyle yola çıktık ama Allah yolda güzel insanlarla tanıştırdı ve rızkımızı gönderdi. "

Kaynak: AA