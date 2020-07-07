Bisikletle kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bisikletle kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü

- Bisikletle kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü bisiklette kask zorunluluğu olmaması ve kırmızı ışık ihlali delil yetersizliği, 420 TL'lik cezadan kurtardı Antalya'nın Kumluca ilçesinde bisikletiyle kırmızı ışık ihlali ve kask takmaması nedeniyle 420 TL'lik para cezası kesilen 20...

07.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:39

- Bisikletle kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü

bisiklette kask zorunluluğu olmaması ve kırmızı ışık ihlali delil yetersizliği, 420 TL'lik cezadan kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bisikletiyle kırmızı ışık ihlali ve kask takmaması nedeniyle 420 TL'lik para cezası kesilen 20 yaşındaki genç, açtığı itiraz davasını kazandı. Mahkeme, bisikletli sürücüler için kask takmanın zorunlu olmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiğine dair fotoğraf görüntü gibi sabit bir delil bulunmaması gerekçesiyle genci haklı buldu.

Beykonak Mahallesi'nde oturan ve simit dükkanında çalışan Furkan Kudret Öz, 19 Ocak'ta bisikletiyle iş yerine gitmek için evinden çıktı. Otogar Kavşağı'nda bisikletiyle kırmızı ışıkta geçen genç, polis tarafından takibe alındı. Kule kavşağına geldiğinde yakalanan ve kimlik kontrolü yapılan Kudret Öz'e kırmızı ışık ve kask cezası kesildi. Furkan Kudret Öz, 21 Ocak'ta Kumluca Cumhuriyet savcılığına giderek hakkında uygulanan kask ve kırmızı ışık cezasına itiraz etti.

Furkan Kudret Öz'ün, kırmızı ışık ve kask cezasına açtığı itiraz davası 16 Haziran'da sonuçlandı. Kumluca Sulh Ceza Mahkemesi, bisikletli sürücüleri için kask takmanın zorunlu olmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiğine dair fotoğraf görüntü gibi sabit bir delil bulunmaması gerekçesiyle Furkan Kudret Öz'ü haklı buldu. Mahkeme, Öz'e uygulanan 420 TL'lik cezayı doğru bulmadı.

"Çok mutluyum"

Davayı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Furkan Kudret Öz, "Bisikletimle Beykonak Mahallesi'nden ilçe merkezine gelmek için Otogar Kavşağı'nda bisikletimle kırımızı ışıkta geçtim. Daha sonra Kule Kavşağı'na geldiğimde polis ekiplerinin beni takip ettiğini fark ettim. Polisler bana para cezası uygulayacaklarını söylediler. 420 liralık para cezası keseceklerini iddia ettiler. Bende kimliğimi vermedim. Bunun üzerine beni emniyete götürdüler. Emniyette gereken cezai işlemi yaptıktan sonra 21 Ocak'ta Kumluca Cumhuriyet Savcılığına giderek cezaya itiraz ettim. Yaklaşık 5 aylık bir süreçten sonra 16 Haziran'da Cumhuriyet Savcılığının kararla ceza iptal edildi. Kask kanunu ve kırmızı ışıkta geçtiğime dair samut delil olmadığı için karar iptal edildi. Mahkemeyi kazandım. Çok mutluyum" dedi.

Bisikletle kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 3. Sayfa
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 3. Sayfa
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Ekonomi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Dünya
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Son Dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi, İdlib'de savaş suçu işledi
Son Dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi, İdlib'de savaş suçu işledi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Son Dakika: Jandarma son 15 günde 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
Son Dakika: Jandarma son 15 günde 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlama sebebiyle gözaltına alındı
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlama sebebiyle gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Cahit Özkan Esra Albayrak Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Serdar Gürler
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bisikletle kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 15:18:39. #1.14#
title