Bisikletle İstanbul'dan Samsun'a Yola Çıkan Öğretmen Çankırı'ya Ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100'üncü yılı şerefine, İstanbul'dan Samsun'a bisikletle yola çıkan beden eğitimi öğretmeni Merve Marmara, Çankırı'ya ulaştı. Marmara, kent girişinde öğrenciler tarafından Türk bayrağıyla karşılandı.

Bahçeşehir Koleji'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Merve Marmara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Samsun'a ulaşmak üzere 4 gün önce bisikletle yola çıktı. Güzergahında bulunan illerdeki Bahçeşehir Koleji kampüslerini ziyaret ederek bayrak ve flama teslim alan Marmara, 19 Mayıs'ta bu bayrak ve flamaları Samsun'a götürecek. Marmara, Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki kampüslerinden Samsun'a gelecek 2 bin 500 öğrenci ile buluşacak.

Bu sabah Çankırı'ya ulaşan Marmara, kentin girişinde öğrenciler tarafından Türk bayrağıyla karşılandı. Ardından okula giden Marmara, burada da öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Türk bayrağı ve flamayı teslim alan Merve Marmara, Samsun'a ulaşmak üzere yeniden yola çıktı.

Marmara, toplamda 830 kilometre yol yapacağını söyledi. Zor ama anlamlı bir yolculuk gerçekleştirdiğini belirten Marmara, "Yaklaşık 300 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Bugün akşam Samsun'da olmayı planlıyorum. Zorlu yolculuğumda bana destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. - Çankırı

Kaynak: DHA