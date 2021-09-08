Bisikletle dünya turu yapan Çinli turistler Mudurnu'da mola verdi
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Bisikletle dünya turu yapan Çinli turistler Mudurnu'da mola verdi

Bisikletle dünya turu yapan Çinli turistler Mudurnu'da mola verdi
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Çin'den 1 ay önce bisikletle dünya turu yapmak için yola çıkan Çinli turistler, Bolu'nun Mudurnu ilçesine ulaştı.

Çin'den 1 ay önce bisikletle dünya turu yapmak için yola çıkan Çinli turistler, Bolu'nun Mudurnu ilçesine ulaştı.

Çin'de tüccar olan Tosh Chen (32) ve balerist Ley Ome (30), yaklaşık 1 ay önce bisikletleriyle dünya turuna çıktı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine ulaşan turistler, Osmanlı konaklarında dinlenerek tarihi yerleri gezdi.

Chen ve Ome, Bolu, İstanbul, Ankara ve Antalya'ya da giderek Türkiye'deki seyahatlerini sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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