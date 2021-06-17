Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
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Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı

Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bisikletle dünyayı gezen Fransız, İngiliz ve İsviçreli 3 turist, Türkiye'de insanların kardeşçe yaşadıklarını ve Türkiye'ye hayran kaldıklarını söyledi.

Bisikletle dünyayı gezen Fransız, İngiliz ve İsviçreli 3 turist, Türkiye'de insanların kardeşçe yaşadıklarını ve Türkiye'ye hayran kaldıklarını söyledi.

Fransa'dan yola çıkan 25 yaşındaki Fransız Thibaut Gabriel, yaklaşık bir yıl sonra Türkiye'ye ulaştı. Dünyanın birçok ülkesini bisikleti ile gezerek Türkiye'ye ulaşan Gabriel, burada kendisi gibi bisikletle İngiltere ve İsviçre'den gelen Severin Splti ve Lucky Strike ile tanıştı. Arkadaş olan bisikletliler, daha sonra Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine geldi. Güneşi, sessizliği ve batık şehri ile ünlü Halfeti'yi gezen 3 arkadaş, kentin eşsiz bir güzelliğinin olduğunu söyledi. Halfeti manzarasına karşı bisikletleri ile hatıra fotoğrafı çektiren kafadarlar, anı ölümsüzleştirdikten sonra bisikletlerine binerek, Mardin'e doğru yola çıktı.

"Türkiye'de tüm halklar kardeşçe beraber yaşıyor"

Fransız genç Thibaut Gabriel, bir Avrupalı gözüyle Türkiye'de Kürt, Türk ve Arapların birlikte kardeşçe yaşadıklarını gezerek ve yaşayarak gördüğünü söyledi. Gabriel, açıklamasının devamında, "Bisiklet ile seyahat ediyoruz. Şuan Türkiye'yi geziyoruz. Ben Fransız'ım ve Avrupa'dan geldim. Neredeyse bir yıldır bisikletle bir yolculuğumuz oldu ve Türkiye'ye ulaştık. Şuan Halfeti'deyiz, burası çok harika bir yer. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkiye'yi çok güzel bulduk. Burada farklı etnikte çok insan var. Burada Kürt, Türk, Arap var. Herkes beraber yaşıyor. Çok güzel bir durum var. Avrupa'dan bunu görmek çok önemli. Ben yolda İngiltere ve İsviçre'den gelen Severin Splti ve Lucky Strike ile tanıştım. Daha sonra beraber yola devam ettik. Yolculuğumuz devam edecek" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı
Bisikletle dünya turu yapan Avrupalılar Türkiye'ye hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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