Bisikletle Asya turuna çıkan Alman sağlıkçı çift, Konya'da mola verdi - Haberler
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Bisikletle Asya turuna çıkan Alman sağlıkçı çift, Konya'da mola verdi

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Bisikletle Asya turuna çıkan Alman sağlıkçı çift, Konya'da mola verdi

Bisikletleriyle yaşadıkları ülkeden Asya turuna çıkan Alman sağlıkçı çift, geldikleri Türkiye'de Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

KONYA (AA) - Bisikletleriyle yaşadıkları ülkeden Asya turuna çıkan Alman sağlıkçı çift, geldikleri Türkiye'de Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Almanya'da yaşayan acil tıp teknisyeni Uwe ve doktor olan eşi Jule Raschke çifti, Himalayalar'ı görebilmek için nisan ayında bisikletleriyle tura çıktı.

Bu sürede 7 bin 700 kilometre boyunca pedal çevirerek 7 ülke gezen çift, Türkiye'ye geldi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola veren çift, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından bir otelde misafir edildi.

Almanya'da acil tıp teknikeri olarak çalıştığını belirten 38 yaşındaki Uwe, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin isteğini geri çevirmeyerek bu tura çıkmaya karar verdiklerini söyledi.

Nisanda yolculuğun başladığını, yolun çok karlı ve soğuk olduğunu aktaran Uwe, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 7 bin 700 kilometre pedal çevirerek Türkiye'ye geldik, 7 ülkeyi gezdik. Türkiye'de geldiğimiz bu güzel şehirden sonra Kapadokya ile Van Gölü'ne gitmeyi düşünüyoruz. Sponsorumuz yok bu tur için ama biriktirdiğimiz parayla bu yolculuğa çıktık. Tur esnasında daha önce bizi böyle otelde ağırlayan olmamıştı, burada güzel yemekler yedik, Türk misafirperverliği gerçekten bir başka."

Mesleğinin doktorluk olduğunu belirten Jule (38) de daha önce otomobille Güney Amerika'da bir yıl süren yolculukları olduğunu anlattı.

Asya turuna bisikletle çıkmaya karar verdiklerini dile getiren Jule, şunları kaydetti:

"Çünkü, bu şekilde hem insanlarla çok iyi iletişim kurabilir, fikirlerini daha iyi öğrenip yaşayabilirdik. Nisan ve mayıs ayları gerçekten çok soğuktu ama turumuza devam ettik. Soğuk havalarda daha az mola veriyoruz ki vücut sıcaklığımızı koruyalım. Şu anda günlük ortalama 50 kilometre gidiyoruz ama soğuklarda yaklaşık 70 kilometre gidebiliyorduk. Şimdi ise hava çok daha sıcak ve daha çok mola veriyoruz. Tur esnasında birçok ilginç anımız oldu. Misafirperver birçok insanla karşılaştık. En arkadaş canlıları ise Türkiye'de idi. Bir sürü çay ve yemek için davet aldık. Türklere ve bizi Beyşehir'de ağırlayıp misafir eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ile konaklama ve yemek için sponsor olan herkese teşekkür ediyoruz."

Bisikletle Asya turuna çıkan Alman sağlıkçı çift, Konya'da mola verdi

Bisikletle Asya turuna çıkan Alman sağlıkçı çift, Konya'da mola verdi

Bisikletle Asya turuna çıkan Alman sağlıkçı çift, Konya'da mola verdi

Bisikletle Asya turuna çıkan Alman sağlıkçı çift, Konya'da mola verdi

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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