Bisikletle 550 kilometre pedal çevirip 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşacaklar

05.11.2019 13:19

Mersin Bisiklet Derneğinin 3'ü görme engelli 13 üyesi, Toroslar Belediyesi'nin katkılarıyla Mersin'den Ankara'ya bisikletle giderek, 10 Kasım'da Ata'yı Anıtkabir'de anacaklar. Ankara'ya kadar 550 kilometre pedal çevirecek olan dernek üyeleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından uğurlandı.



Mersin Bisiklet Derneği Üyeleri, Toroslar Belediyesi'nin desteğiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle 550 kilometre pedal çevirecek. '10 Kasım Ata'ya Saygı Pedala Engel Yok' projesi ile 10 Kasım'da Anıtkabir'e Türk Bayrağını gururla asmak üzere yola çıkan ekibe, Belediye Başkanı Yılmaz, Türk Bayrağı hediye etti. Üçü görme engelli 13 sporcunun yer alacağı proje ile toplumda duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor.



Dernek üyeleri Ankara'ya yola çıkmadan önce Toroslar Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törende sporcuları yalnız bırakmayan Başkan Yılmaz, Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun'a Türk Bayrağını teslim etti.



"3 görme engelli kardeşimiz de Anıtkabir'e kadar pedal çevirecek"



"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı emanetlere sahip çıkacağız" diyen Yılmaz, bu proje ile hem Atatürk'ü anacaklarını hem de farkındalık oluşturacaklarını söyledi. Anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, "Dünyanın gıptayla baktığı, bir devre yön veren, İstiklal ve Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da anacağız. Bu vesileyle 3 görme engelli kardeşimiz de kendilerine eşlik eden sporcularımızla beraber Anıtkabir'e kadar pedal çevirecek. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Bu etkinliğe katkıda bulanan, gönlüyle, kalbiyle pedal çeviren herkese teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza iyi yolculuklar dilerim. Atamızın 81'inci ölüm yıl dönümü vesilesiyle başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.



"Bu projenin içerisinde Ata'ya saygı var"



Uğradıkları her şehir ve durakta Başkan Yılmaz'ın selamını iletecekleri söyleyen Dernek Başkanı Uygun ise "Bu projenin içerisinde Ata'ya saygı var, görme engelli sporcularımız var ve spor var. Görme engelli çoğu arkadaşlarımız evlerinden aşağıya inmeye bile çekinirken, 3 görme engelli arkadaşımız bizimle buradan Ankara'ya kadar bisiklet sürecek. Bu, büyük bir şevk olacaktır ve onlara cesaret verecektir. Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Spora ve sporcuya verdiği destek ile her zaman yanımızda" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA