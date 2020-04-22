Bisikletiyle yaşlıların maaşlarını dağıtıyor
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Burhaniye, Polis, Yaşam

Bisikletiyle yaşlıların maaşlarını dağıtıyor

Burhaniye İlçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu içinde yer alan matematik öğretmeni Dr. Satı Ceylan, bisikletiyle 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını dağıtıyor.

22.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:46
Bisikletiyle yaşlıların maaşlarını dağıtıyor

Burhaniye İlçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu içinde yer alan matematik öğretmeni Dr. Satı Ceylan, bisikletiyle 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını dağıtıyor. Burhaniye'de 100 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu içinde yer alan 32 öğretmenden biri olan Ceylan, kendisine araç tahsisi istemezken, bisikletiyle gün boyu yaşlıların maaşlarını dağıtıyor.

Burhaniye Kaymakamlığının oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubunda polis, jandarma, bekçi, öğretmen ve imamlar görev alırken, hepsi evden çıkma yasağı olan vatandaşlara yardım için seferber oldu. Burhaniye Bilim Sanat Merkezi'nde Matematik Öğretmeni olan Dr. Satı Ceylan'da, Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü olurken, araç tahsisi istemedi. Altındaki bisikletiyle sokak sokak gezerek yaşlıların maaşlarını dağıtan Satı öğretmen takdir topladı. İşini severek yaptığını anlatan Dr. Satı Ceylan, "Burhaniye Kaymakamlığının gönüllü öğretmenlerindenim. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarını, özellikle bankacılık işlemlerini yapıyorum. Ben bisikletimle bunu yapıyorum. Çok mutluyum. Çünkü daha özgür hissediyorum kendimi. Daha istediğim gibi hareket ediyorum. Aslında Kaymakamlık bize araç tahsis edebiliyor tabi ki. Buna gerek duymadım. Bisikletimle koşturuyorum. Burada insanlar bizim için dua ediyorlar. Devletimiz için dua ediyorlar. Birileri evde kalarak birileri de dışarı çıkarak hizmet ediyor. Bu süreç zor bir süreçteyiz. Ben çok mutlu ve memnunum. Gönüllü böyle şeylerin içerisinde olmak, hele böyle bir iyilik yapacak yer ve zaman bulamayacağımız, böyle zor zamanlarda bir işin ucundan tutmak insanların duasını almak beni çok mutlu ediyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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