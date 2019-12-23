Bisikletiyle uçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti
Haberler » 3. Sayfa » Bisikletiyle uçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti - Haberler

Bisikletiyle uçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde, bisikletiyleuçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti.

23.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:38
Bisikletiyle uçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti

'un ilçesinde, bisikletiyleuçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Mahallesinde, kayalık bir yerde bisikletiyle giden Recep Karamehmet (24), uçurumdan yuvarlanarak araç yoluna düştü. Yoldan geçenler, durumu 112 ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karamehmet'in cansız bedeni, Araklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler