: Bisikletiyle Türkiye'ye gelen İsveçli kadın, Türklerin yardımseverliğine hayran kaldı

29.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:09

İsveç'ten 5 ay önce bisikletiyle Avrupa turuna çıkan 32 yaşındaki Lina Hallebratt, Türkiye'de gördüğü yardımseverlik ve misafirperverliğe hayran kaldığını söyledi.

Hallebratt, AA muhabirine, iyi insanları keşfetmek için 5 ay önce Stockholm'den yola çıktığını aktardı. Daha önceki bir bisiklet turunda Litvanya'da çadırında saldırıya uğradığını kaydeden Hallebratt, "Telefonumu çalmaya çalıştılar ve kolumu kırdılar. Tekrar Stockholm'e dönerek tedavi gördüm. Bu saldırı beni yıldırmadı ve dünyada iyi insanların varlığını keşfetmek için kanomu ve köpeğimi de yanıma alarak Türkiye'ye kadar yeni bisiklet turu düzenledim." dedi.

Hallebratt, Türkiye'ye ulaştığında müthiş yardımsever insanlarla karşılaştığını ve bu iyi insanların hikayelerini sosyal medyada ve blogunda yazarak anlattığını belirtti.

İsveçli maceraperest Hallebratt, "Misafirperverlik, Türk kültürünün temel taşıdır. Türklerin misafirperverliği Türkiye'deki ilk günlerimde gerçekten yaşadığım bir şeydir. Çayın kahvaltıyla başlayıp uykuya kadar devam etmesini seviyorum. Bu yüzden ilk günlerim çay içmek, harika yemekler, kahkahalar ve harika sohbetlerle dolu. Türk insanı inanılmaz yardımsever." dedi.

Edirne'ye ulaştığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Edirne İl Müdür Yardımcısı ve Edirne Yeşilay Cemiyeti Başkanı Sebahattin Bilgiç tarafından ağırlanan Hallebratt, "Teşekkür ediyorum. Uzaktan, başka bir ülkeden gelen ve hiç tanımadığı insana yardım elini uzattı. İyi insanların varlığı ile gurur duyuyorum." dedi.

Sebahattin Bilgiç de daha önce İsveç'te 10 yıl yaşadığını ve Hallebratt'ı ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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