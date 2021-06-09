Bisikletiyle temel inşaatına düşen Fatma, yaralandı
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Bisikletiyle temel inşaatına düşen Fatma, yaralandı

Bisikletiyle temel inşaatına düşen Fatma, yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, bisikletiyle, yaklaşık 10 metre yükseklikten, inşaat temeline düşen Fatma Sude Cin (10), yaralandı.

KÜTAHYA'da, bisikletiyle, yaklaşık 10 metre yükseklikten, inşaat temeline düşen Fatma Sude Cin (10), yaralandı.

Emet ilçesi Hamam Mahallesi'nde yaşayan Fatma Sude Cin, bisikletiyle dolaşmaya çıktı. Bu sırada Fatma Sude Cin, kaldırımdan inşaat temeline düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine çakılan Fatma Sude, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Cin,

ambulansla Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük Fatma'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Bisikletiyle temel inşaatına düşen Fatma, yaralandı
Bisikletiyle temel inşaatına düşen Fatma, yaralandı
Bisikletiyle temel inşaatına düşen Fatma, yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku

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