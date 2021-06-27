Bisikletiyle susuz kanala düşen çocuk yaralandı
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Bisikletiyle susuz kanala düşen çocuk yaralandı

Bisikletiyle susuz kanala düşen çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da bisikletiyle içinde su bulunmayan kanala düşerek yaralanan yabancı uyruklu çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Kütahya'da bisikletiyle içinde su bulunmayan kanala düşerek yaralanan yabancı uyruklu çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Dumlupınar Mahallesi Zığra yolunda bisikletiyle gezmeye çıkan yabancı uyruklu bir çocuk, dengesini kaybederek yol kenarında içerisinde su bulunmayan kanala düştü. Çocuğun kanala düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından su kanalından çıkarılan yaralı çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Vatandaşlar, bu tür kazaların önüne geçmek için su kanalı kenarına belediye tarafından korkuluk yapılmasını istediler. - KÜTAHYA

Bisikletiyle susuz kanala düşen çocuk yaralandı
Bisikletiyle susuz kanala düşen çocuk yaralandı
Bisikletiyle susuz kanala düşen çocuk yaralandı
Bisikletiyle susuz kanala düşen çocuk yaralandı
Bisikletiyle susuz kanala düşen çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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