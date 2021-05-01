Bisikletiyle ölümüne yolculuk kamerada: Uyaranlara tepki gösterdi
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Bisikletiyle ölümüne yolculuk kamerada: Uyaranlara tepki gösterdi

Bisikletiyle ölümüne yolculuk kamerada: Uyaranlara tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında bisikletiyle bir araca tutunarak yolculuk yapan bir çocuk yürekleri ağza getirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında bisikletiyle bir araca tutunarak yolculuk yapan bir çocuk yürekleri ağza getirdi. Kazaya davetiye çıkaran bisikletli çocuk, hiçbir uyarıyı dikkate almazken, bisikletlinin tutunduğu aracın kasasında bulunan başka bir çocukta uyarılara tepki gösterdiği anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Olay Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesinde bulunan sokak arasında yaşandı. Sokak aralarında bisikletiyle dolaşan bir çocuk bir anda seyir halinde bulunan bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Hiçbir tehlikeye aldırış etmeden küçük yaştaki çocuk uzun bir süre kazaya davetiye çıkararak, ilerlemeye çalıştı. Bisikletli çocuğun korku dolu yolculuğunu gören vatandaşlar hayrete düşerken, çocuğun tehlikeli yolculuğu hemen arkasından gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Uyaranlara tepki gösterdi

Aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, yürekleri ağza getiren çocuk korna sesleriyle ve çeşitli el işaretleri ile uyarılsa da tutunduğu kamyonetin kasasında bulunan başka bir çocukta uyaran vatandaşlara tepki göstermeye çalıştı. Bir süre sonra arkasındaki araçtaki uyarıların şiddetlenerek artığını fark eden çocuk tutunduğu kamyonetten elini çekerek bisikletiyle gözlerden kayboldu. - TEKİRDAĞ

Bisikletiyle ölümüne yolculuk kamerada: Uyaranlara tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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