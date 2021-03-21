Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı
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Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı

21.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:14

Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı Kısıtlamada yol servisine giden sürücü, yaşlı adama çarptı Kaza sonrasında yaşlı adamın bisikleti 50 metre savruldu Düzce Bahçeşehir Bağlantı yolunda yaya geçidinden bisikleti ile geçmeye çalışan yaşlı adama, yol servisine giden otomobil çarptı.

Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı

Kısıtlamada yol servisine giden sürücü, yaşlı adama çarptı

Kaza sonrasında yaşlı adamın bisikleti 50 metre savruldu

DÜZCE - Düzce Bahçeşehir Bağlantı yolunda yaya geçidinden bisikleti ile geçmeye çalışan yaşlı adama, yol servisine giden otomobil çarptı. Kazada, bisiklet sürücüsü yaşlı adam yaralandı.

Kaza Düzce Bahçeşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahçeşehir Bağlantı yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ümit B.'ye, Bahçeşehir bağlantı yolundan Düzce istikametine doğru seyir halinde olan ve yol yardıma gittiği öğrenilen Ferdi A. idaresindeki 34 RKB 94 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü Ümit B. havada taklalar atarak, yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin, yaralı bisiklet sürücüsü Ümit B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kısa süreliğine tek şeritten verilen yol, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, sürücü Ferdi A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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