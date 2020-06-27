Bisikletiyle gezen engelliyi köpek ısırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bisikletiyle gezen engelliyi köpek ısırdı

ANTALYA'da, yüzde 94 engelli serebral palsi hastası Ahmet Ortaarmutçu (30), babasının yaptığı üç tekerlekli bisikletle gezerken köpeklerin saldırısına uğradı.

Bisikletiyle gezen engelliyi köpek ısırdı
27.06.2020 08:17 | Son Güncelleme: 27.06.2020 08:21

ANTALYA'da, yüzde 94 engelli serebral palsi hastası Ahmet Ortaarmutçu (30), babasının yaptığı üç tekerlekli bisikletle gezerken köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Ortaarmutçu'ya, 4 doz tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Uzmanlar, 'Saldıran veya havlayan köpeklerin yanından sakin bir şekilde yürüyüp gidin' önerisinde bulundu.

Olay, geçen günlerde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Eski Lara Yolu üzerinde meydana geldi. 2 günlükken geçirdiği havale sonucu serebral palsi rahatsızlığı bulunan Ahmet Ortaarmutçu, babasının yaptığı 3 tekerlekli özel bisikletiyle dışarı çıktı. Araba direksiyonlu bisikletiyle bir süre gezen Ortaarmutçu, köpeklerin saldırısına uğradı. Çevrede bulunanlar duruma hemen müdahale ederken, köpeklerden biri yüzde 94 engeli bulunan genci sol baldırından ısırdı. Ahmet Ortaarmutçu, köpeklerin kendisini ısırmasından sonra eve giderken, durumu babasına anlattı. Babası İbrahim Ortaarmutçu (58), oğlunu en yakın sağlık kuruluşuna götürdü. Burada Ahmet Ortaahmutçu'ya 4 doz tetanos aşısı yazıldı.

'DAHA ÖNCE DE KÖPEK SALDIRDI'Oğlunun engelli olmasına rağmen bisikletiyle bağımsız bir şekilde gezebildiğini ifade eden İbrahim Ortaahmutçu, "Oğlum serebral palsi hastası, yüzde 94 de engeli var. Ahmet'in özel yapım bisikleti var ve onunla istediği şekilde rahatlıkla gezebiliyor. Köpekler daha önce de Ahmet'e saldırdı. O köpekle oğlumu arkadaş ettik ve şu an o köpeğe de bakıyoruz. Son olayda ise Ahmet bisikletine binerek evden çıktı. Eve geldiğinde bacağında yara vardı. 'Ne oldu' diye sorduğumuzda köpeğin saldırdığını ve vatandaşların yardım ettiğini söyledi. Biz de hemen hastaneye gittik. Tetanos ve kuduz aşısı yaptılar" diye konuştu.'ÇOCUĞUMUZ RAHATÇA SOKAĞA ÇIKSIN'Belediyeden saldırgan köpeklere karşı bir çözüm istediklerini söyleyen Ortaarmutçu, "Belediyemiz bu sokak köpeklerine bir çözüm bulsun ki çocuğumuz rahatça sokağa çıkabilsin" dedi.'BİSİKLETLE TUR ATARKEN KARŞIMA ÇIKTILAR'Saldırıya uğrayan Ahmet Ortaarmutçu ise, "Beni görünce her zaman havlayan iki köpek var. Geçen akşam bisikletimle tur atarken karşıma çıktılar. Ben onlara seslenirken bana saldıranlardan biri ısırdı. Ben köpekleri çok severim ama her yer köpek dolu. Belediyeden bu konuya çözüm bulmasını istiyorum. Çünkü adım başı köpek dolu" diye konuştu.SOKAK KÖPEKLERİ AİLENİN ETRAFINI SARDISokak köpeklerinin korku saldığı bir başka yer ise Döşemealtı ilçesi oldu. Akşam saatlerinde ilçe merkezinde gezintiye çıkan iki aile, Belediye Kavşağı olarak da bilinen Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği noktada bir anda çevrelerini saran ve havlayarak onlara doğru yaklaşan sokak köpekleriyle karşı karşıya kaldı. Büyükler soğukkanlı olmaya çalışırken, yanlarında bulunan küçük kız çocuğu korkudan ne yapacağını şaşırdı. Çevrelerini saran ve yanlarına kadar sokularak havlayan köpekleri gören küçük kız, annesine sarılarak kendini korumaya çalışırken elindeki balonu da köpeklerden korumak için büyük çaba sarf etti. Gruptaki bir erkeğin köpeklerin üzerine doğru hamle yaparak onları püskürtmesi sonrası rahat nefes alan aileler, olay yerinden uzaklaştı.İŞ ADAMINA DA SALDIRDILARSokak köpekleri, geçen aylarda bir iş adamına saldırıp ısırmıştı. Wise Beoutique Spa & Hotel kurucusu turizmci İlker Balbay, eski Lara yolunda sabah koşusu yaptığı sırada 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin çeşitli yerlerinden ısırdığı Balbay, çevredekilerin de yardımıyla kurtulmayı başardı. İlker Balbay olaydan sonra hastaneye giderek tedavisini yaptırdı. Yaşadıklarını anlatan iş adamı Balbay, kendisinin iyi bir hayvansever olduğunu, evcil hayvanları olduğunun altını çizdi, "Yurt dışında sokakta hayvan göremezsiniz ama burada bizler sokak hayvanlara sahip çıkıyoruz. Bu güzel bir durum ancak çocuğumun veya anne babamın başına gelebilirdi" dedi. Balbay, "Sokak köpekleri grup halinde olunca saldırıyor. Bu hayvanların da duyguları var, rehabilite edilmeli. Sokakta yürürken bile çekiniyorum, dikkatli olmak zorundasınız" diye konuştu.'SOKAK KÖPEKLERİNE TEKME ATIYORLAR'Çağlayan Mahallesi Eski Lara Yolu üzerindeki Düden Park'ta 3 yaşındaki kızı Hüma ile gezen öğretmen Özden Coşkun ise yanlarına gelen bir sokak köpeğini sevdi ve besledi. Kendisinin bisikletle parka geldiğini, hiç sokak köpeği saldırısı ile karşılaşmadığını söyleyen Özden, "Biz seviyoruz ve bize zarar verdiklerini görmedim. Sabahleyin bu bölgeden geçen bisikletliler ya korktukları için ya da zevk için köpeklere tekme atıyor. Bu hayvanlar da doğal olarak bu yüzden saldırıyor olabilir. Keşke insanlar sokak köpeklerine zarar vermese" yorumunu yaptı.'FAZLA HAREKETİ KÖPEKLER TEHDİT OLARAK ALGILAR'

Uzman Veteriner Hekim Asude Gizem Özsoy, sokak köpeklerinin korumalı ortamdan doğup büyüdükten sonra sokağa çıktığını, her türlü tehdide karşı koruma içgüdüsünde olduğunu söyledi. "Bu içgüdü, 'Ya kaç' ya da 'saldır'. Kaçan köpek göremiyoruz" diyen Özsoy, "Çünkü koloni halinde yaşamaya atalarından beri alışıklar. Bir koloni olunca bu kez atağa geçiyorlar. Çok gürültü, çok fazla hareket tehdit oluşturduğu için saldırma pozisyonuna geçiyorlar. Bu durum da insanları ürkütüyor. Korkan kişi daha fazla hareket edip kaçtığı için bu kez peşine düşüyor" dedi. Veteriner Özsoy, "Saldıran veya havlayan köpeklerin yanından sakin bir şekilde yürüyüp gidin" diyerek, bunun köpekten korunmanın en etkin yolu olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 3 yaralı Haber
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 3 yaralı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Haber
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi Haber
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Mete Kalkavan Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Bisikletiyle gezen engelliyi köpek ısırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 08:21:05. #1.15#
title