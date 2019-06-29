Bisikletiyle duvara çarpan çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Payas ilçesinde bisikletiyle duvara çarpan 15 yaşındaki Senem Altunsoy yaşamını yitirdi.

Karbeyaz Mahallesi'nde ekmek almak için evinden bisikletiyle çıkan Altunsoy, yokuş aşağı indiği sırada bir evin duvarına çarptı.

Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Altunsoy, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA