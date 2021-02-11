Bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon genç Beypazarı'na geldi
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Bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon genç Beypazarı'na geldi

11.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:52
Bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon genç Beypazarı'na geldi

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Hirohisa Tojima, Beypazarı ilçesine geldi.

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Hirohisa Tojima, Beypazarı ilçesine geldi.

32 yaşındaki Tojima, Kasım 2020'den beri Türkiye'de bulunduğunu ve pek çok yeri gezdiğini söyledi.

İstanbul başta olmak üzere Adana, Nevşehir-Ürgüp ve diğer pek çok yeri gezdiğini ifade eden Tojima, "Dün Ankara'dan yola çıktım ve bisikletimle Beypazarı'na geldim. Burada bir gece konakladım. Tarihi mekanları, Hıdırlık tepesi ve diğer yerleri gezdim. Beypazarı'nı çok beğendim. Belediyeden Zafer Poyraz ve rehberler bana Beypazarı turu yaptırdılar. Çok da güzel oldu." dedi.

Tojima, aslen fotoğraf sanatçısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gittiğim tüm yerleri fotoğraflıyorum. Üniversitede ekonomi okudum. Fotoğrafa ve dünyanın güzelliklerini görmeye çok meraklıydım ve böylece bisikletimle yolculuğum başlamış oldu. Buradan İstanbul'a gidiyorum. Türkiye'de gezdiğim, gördüğüm yerlerde Türk halkı bana oldukça misafirperver davrandı. Türkiye'ye ve Beypazarı'na teşekkürler. Beypazarı'nda çok güzel fotoğraflar çektim. Bu güzelliği ülkemde herkese anlatacağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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