Bisikletiyle dünya turuna çıkan İspanyol gezgin, Kuşadası'na hayran kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bisikletiyle dünya turuna çıkan İspanyol gezgin, Kuşadası'na hayran kaldı

İSPANYA'nın Barcelona şehrinden nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmek için bisikletiyle dünya turuna çıkan Hector Marti (36), Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) misafiri oldu.

Bisikletiyle dünya turuna çıkan İspanyol gezgin, Kuşadası'na hayran kaldı
14.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:45

İSPANYA'nın Barcelona şehrinden nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmek için bisikletiyle dünya turuna çıkan Hector Marti (36), Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) misafiri oldu. Doğayı ve yolculuk yapmayı çok sevdiğini belirten İspanyol gezgin, "Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı büyüleyici güzellikte" dedi.

Barcelona'da bilgisayar programcısı olarak çalışan Hector Marti, nesli tehlike altında olan hayvanlara dikkat çekmek için geçen yıl şubat ayında bisikletiyle yolculuğa çıktı. Türkiye'ye gelen İspanyol gezgin bisikletiyle Antalya'nın Kaş ve Fethiye ilçeleri ile Muğla'daki Gökova Sahili'ni dolaştı. Dalyan'ın İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuvalarını inceleyen Marti, pandemiden dolayı turuna ara verip bir süre Muğla'nın kırsal Kötekli Mahallesi'nde kaldı. Marti, 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesiyle yarım kalan gezisine yeniden başladı. Bodrum Yalıkavak'a gidip Akdeniz foklarını da gözlemleyen Marti'nin sonraki durağı ise Kuşadası oldu. Kuşadası'nda çevreci dernek EKODOSD'u ziyaret eden gezgin, dernek Başkanı Bahattin Sürücü'den kentteki endemik bitki türleri ile nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkında bilgiler aldı.

'ÇOK MUTLU OLDUK'İspanyol gezgini Kuşadası'nda ağırladıkları için çok mutlu olduklarını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kendisine dernek merkezimizi gezdirip bölgemizde nesli tehlike altında olan türleri ve bunlarla ilgili yaptığımız çalışmaları anlattık. Daha sonra Güvercinada Kalesi'ne giderek burada sergilenen 14.5 metre uzunluğundaki Fin balinası iskeleti ile ilgili bilgi verdik. Geçtiğimiz hafta Kuşadası sahillerine yuva yaparak yumurtalarını bırakan caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağasının yuva alanını da ziyaret ettik" dedi.'BARCELONA'DAN DAHA TEMİZ'Hector Marti ise "Kuşadası'nı ilk kez görüyorum. Kuşadası'nın denizi çok temiz, Barcelona'da deniz bu kadar temiz değil. Kumsallar harika. Dilek Yarımadası Milli Park'ı büyüleyici bir doğaya sahip. Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları gibi nesli tehlike altında olan hayvanlar beslenmek için Kuşadası Körfezi'ne geliyor. İklim çok güzel, yemekleriniz harika. Buradan yola devam edip, Selçuk'ta Efes Antik kentini ziyaret edeceğim. Daha sonra Karadeniz'i gezip oradan İran, Hindistan üzerinden de Japonya'ya kadar ulaşmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı Magazin
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 3. Sayfa
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 3. Sayfa
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı Dünya
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Devlet kurumuna girip 'Size koronavirüs hediye getirdim' diyen şahsa 3 bin lira para cezası
Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Ömer Çelik Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Mabel Matiz Bergüzar Korel
Spor Falcao Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Bisikletiyle dünya turuna çıkan İspanyol gezgin, Kuşadası'na hayran kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 15:54:49. #1.15#
title