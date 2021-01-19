Bisikletiyle dünya turuna çıkan Brezilyalı, yolda kara yakalanınca yardımına belediye başkanı yetişti
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Bisikletiyle dünya turuna çıkan Brezilyalı, yolda kara yakalanınca yardımına belediye başkanı yetişti

19.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:15
Bisikletiyle dünya turuna çıkan Brezilyalı, yolda kara yakalanınca yardımına belediye başkanı yetişti

Bisikletiyle Portekiz'den dünya turuna çıkan Brezilyalı Larissa Cantrelli, Türkiye'ye geldikten sonra Konya'daki yolculuğu esnasında kar yağışına yakalanınca zor anlar yaşadı.

Bisikletiyle Portekiz'den dünya turuna çıkan Brezilyalı Larissa Cantrelli, Türkiye'ye geldikten sonra Konya'daki yolculuğu esnasında kar yağışına yakalanınca zor anlar yaşadı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir-Konya kara yolunda yolculuk ettiği sırada tesadüfen gördüğü bisikletli genç kıza, yardımcı olunması talimatı verdi. Bulunduğu yere gönderilen bir araçla ilçe merkezine götürülen bisiklet tutkunu Cantrelli, ilçede bir gece misafir edildi.

Cantrelli, makamında ziyaret ettiği Bayındır'a yardımlarından teşekkür etti, yaptığı resimlerden hediye etti. Bayındır ise Cantrelli'ye tarihi Eşrefoğlu Camisinin bir maketini verdi.

29 yaşındaki Cantrelli, bisikletiyle 2019 yılında Brezilya'dan dünya turunu çıktığını belirterek, bir kadının tek başına neler yapabileceğini göstermek için pedal çevirerek ülke ülke gezdiğini anlattı.

Yolculuğuna Portekiz'den başladığını ve 15 ülke gezdiğini ifade eden Cantrelli, şöyle konuştu:

"Yolculuğumun amacı, kadınların kendi başlarına bir şeyler başarabileceğini göstermek ve kadınlara cesaret vermekti. Buraya ise Kapadokya'dan geldim. Yolda çok fazla rüzgar vardı ve yüzümü çok etkiliyordu. Benim için gerçekten çok zordu ama kendimi güçlü hissettirdi. Güneşte de yağmurda da bunu bir şekilde devam ettirdim. Bu, kendime gerçekten bir meydan okuma idi ve güçlü bir kadın olarak bunu yapmaktan gurur duyuyorum. En zor zamanımda, en çok ihtiyaç duyduğum zamanda bisiklet sürerken belediye başkanı beni gördü. Beni o durumdan kurtararak burada misafir etti. Bu yüzden Belediye Başkanı Adil Bayındır ile Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Büyükkafalı'ya çok teşekkür ediyorum. Bana bir melek gibi geldiler. Onlara gerçekten çok minnettarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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