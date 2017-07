Bisikletiyle "Devlet Kuran Sultanlardan Devlet Kurtaran Şehide Yolculuk" turuna çıkan öğretmen Bilecik'te mola verdi

BİLECİK - 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa'dan bisikletiyle yola çıkan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Karadavut'un bugünkü durağı Bilecik oldu.

15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla Bursa Saltanat Kapısından bisikletiyle yola çıkan Karadavut, "Devlet Kuran Sultanlardan Devlet Kurtaran Şehide Yolculuk" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında durağı Bilecik oldu. Osmanlı Devletinin kurucusu Osmangazi'nin türbesinden bisikletiyle yola çıkan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Karadavut, turunu Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurarak öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor İlçesinde kabri başında tamamlayacak. Yasin Karadavut, Bilecik Belediye önünde Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı Yılmaz Durmuş, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilci Hakan Yavuz tarafından karşıladı. Buradan tarihi belediye binasının bahçesine geçen Karadavut'a Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve vekili Nihat Can, Türk Bayrağı, üzerinde Kayı Boyu amblemi ve Osmanlı Tuğrası bulunan bayrak ile Bilecik'e özgü çeşitli hediyeler takdim etti.

"Çok anlamlı bir yolculuk"

Burada bir konuşma yapan Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, "Devlet Kuran Sultanlardan Devlet Kurtaran Şehide Yolculuk" noktasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Karadavut'u Bilecik'te ağırladıklarını belirtti. Can, "Çok anlamlı bir yolculuk. Bilecik kuruluş ve kurtuluşun beşiği. Dolayısıyla bu anlamda da önemli. Tabi ki 15 Temmuz'da ki kötü olayı bugün anmak yerine Sayın hocamızın böyle güzel bir yolculuğu bizim için çok önemli. Ben kendisini tebrik ediyorum. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz ülkemizde. Ama bu noktalarda da hepimiz dik duracağımız da herkesin bilmesi lazım. Sayın hocamızın şuanda ki yaptığı olay gibi. Ben kendisini bu yolculuğunda tekrardan tebrik ediyorum. Her noktada da kendisinin yanında olduğumuzu da burada beyan etmek istiyorum" dedi.

"Bursa'da ki Saltanat Kapısı'ndan start aldık, 200 kilometre yol geldik"

"Devlet Kuran Sultanlardan Devlet Kurtaran Şehide Yolculuk" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa Osmangazi Türbesinden yola çıkan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Karadavut ise; Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bisiklet yolculuğunun bugün kü etabında Bilecik'te olduğunu anlatan Karadavut; sözlerine şöyle devam etti;

"Osmangazi, Orhangazi türbelerinden, Bursa'daki Saltanat Kapısından start aldık. Şehidimizi Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesinde meftun. Osmanlının kurucuları Osmangazi ve Orhangazi'den yola çıkarak kendisine doğru inşallah yol alıyoruz. Bugün Bilecik etabın dayız. Bugüne kadar 200 kilometre yol aldım. Buraya kadar İnegöl, Kütahya'nın Domaniç ilçesi ve Bilecik'e geçtim. Bilecik'e uğrama sebebim tabii ki burası da eski Osmanlı diyarımız, Osmanlı şehrimiz. Şeyh Edebali Hazretlerinin manevi dualarına tabi olmak için, onun manevi bereketine tabi olmak için burayı da hedefe attık. Projemizin amacını açıklayacak olursak, 15 Temmuz bisiklet turu sloganımız 'Devlet Kuran Sultanlardan Devlet Kurtaran Şehirde Yolculuk'. Hain darbe girişimi karşısında milletimizin bu hainlere karşı yurt dışında nasıl sıkı bir şekilde durdursalar da aziz milletimiz, bizde bu milletin evladı olarak bu davaya sportif anlamda bir sporcu olarak sahip çıktık. Gelecek nesillerimize bu duygu ve düşünceleri milli birlik ve beraberlikleri aktarmak için böyle bir aktivite planladım. Beni destekleyenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aziz milletimiz sokaklarda, yollarda beni gördüğü zaman canı gönülden kucaklıyor, tebrik ediyor. Bir şeyler ikram etmeye çalışıyor, bir şeyler yedirmeye çalışıyor, evinde yatırmaya çalışıyor. Demek ki ben buradan şu kanıya vardım. Bizler bu milletin değerlerine sahip çıkarsak, bu aziz millet bizleri kesinlikle ortada bırakmıyor. Hain darbe girişimi yıl dönümünde aziz milletin sıkı duruşunu perçinleyen zalime karşı bir kurşunla o zalimin, o FETO'cuların işini bitiren şehidimiz Ömer Halis Demir'in ölümünün yıl dönümünde inşallah kabrinde olacağız. Şahadet için dua edeceğiz" dedi.

