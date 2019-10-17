Bisikletiyle dereye düşen genç yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bisikletiyle dereye düşen genç hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bisikletiyle dereye düşen genç hastaneye kaldırıldı.
İpekyolu Mahallesi Söğütlü Dere Sokak'ta, bisiklet sürücüsü Abdullah Güneş (18), Gürecülü Deresi kenarındaki tel bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tel bariyerin kırılması sonucu Güneş, bisikletiyle yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ekipleri, merdiven yardımıyla dereye indi.
Yaralı genç, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sedyeyle bulunduğu yerden alınarak Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.