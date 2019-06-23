Bisikletiyle dereye düşen genç boğuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bisikletiyle dereye düşen genç hayatını kaybetti.

İlçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyünün Ortaklar mezrasında yapılması planlanan şenliğe katılmak için bisikletiyle yola çıkan Sami Bartın (21), Yeşiltaş köyü yakınında bulunan köprüden dereye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Büyük kaya parçalarının bulunduğu derenin debisinin yüksek olması nedeniyle olay yerine gönderilen iş makinesiyle set çekilerek suyun akış yönü değiştirildi.

Çalışmalar sonucu ulaşılan Bartın'ın cansız bedeni, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaymakam Ramazan Kendüzler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bartın'ın sabah saatlerinde bölgeye gittiğini ve dengesini kaybederek köprüden dereye düştüğünü söyledi.

Kaynak: AA