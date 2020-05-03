Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor
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Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor

Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor
03.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:49

BOLU'da, sınıf öğretmeni Adnan Erdem, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 17 öğrencisine bisikletiyle 28 kilometre yol kat ederek hikaye kitabı götürüyor.

BOLU'da, sınıf öğretmeni Adnan Erdem,  koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 17 öğrencisine bisikletiyle 28 kilometre yol kat ederek hikaye kitabı götürüyor. Küçük yaştaki öğrenciler, öğretmenleri sayesinde evlerinde kitap okuyarak vakit geçiriyor.

Bolu Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda 4'üncü sınıf öğretmeni olan Adnan Erdem, koronavirüs  salgınının ardından okulların kapanmasıyla öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarını kaybetmemesi için bir proje başlatmaya karar verdi. Koronavirüs öncesinde öğrencilerinin haftada 2 hikaye kitabı okumasını sağlayan Erdem, bu süreçte öğrencilerine haftanın bir günü bisikletiyle evlerine giderek kitap dağıtmaya başladı. Öğretmen Adnan Erdem, 17 öğrencisi için seçtiği kitapları bisikletiyle 28 kilometre yol kat ederek dağıtıyor. Öğrenciler de evlerinin önüne çıkarak bisikletiyle kendilerine kitap getiren öğretmenlerini dört gözle bekleyip, karşılıyor.  Öğrenciler, daha önce okudukları kitabı öğretmenine verip, yeni kitaplarını alarak evlerine geri dönüyor. Adnan Erdem'in bu davranışı hem öğrencileri hem de velileri mutlu ediyor.

'OKULLAR AÇILANA KADAR DEVAM EDECEĞİM'Adnan Erdem, okullar açılana kadar bisikletiyle öğrencilerine kitap dağıtmaya devam edeceğini belirterek, "Okullarımız koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı durumda. Biz normalde haftada 2 ya da 3 kere çocukların hikaye kitaplarını değiştirirdik. Okullar kapanınca böyle bir imkanımız  olmadı. Bu durumda da ben ne yapacağımı düşündüm. Haftada en azından bir kez de olsa öğrencilerimizin evine kitap götürebileceğimi düşündüm. Hikaye kitaplarını haftada 1 kez onların evlerine giderek değiştiriyorum. Onlar da bana okuduklarını geri veriyorlar. Bisiklet çok zor olmuyor. Havalar da güzel. Günlük 28 kilometre yol yapıyorum. 17 tane öğrencime her hafta düzenli olarak hikaye kitabı götürüyorum. Öğrenciler çok memnunlar. Çok severek okuyorlar.  Koronavirüs tedbirleri bitene kadar, okullar açılana kadar devam edeceğim" dedi.'ÖĞRETMENİM ÇOK İYİ KALPLİ' Öğrencilerden Emirhan Çelen, öğretmenin kendisini düşündüğünü ifade ederek, "Öğretmenim çok iyi. Beni ve sınıfımızdaki herkesi düşünüyor. O yüzden öğretmenim çok değerli. Evde kitap okumak çok eğlenceli. Bütün kitapları çok seviyorum. Boş olduğum zamanlarda okuyorum. Arkadaşlarımı çok özledim. Okulumu da çok özledim. Herkesi çok özledim. Öğretmenime bu kitapları getirdiği için çok teşekkür ediyorum, çok iyi kalpli" diye konuştu.'YAPTIĞI BİZİM İÇİN ÇOK İYİ'Öğrenci Tolga Güner de öğretmenine teşekkür ederek, "Öğretmenime bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Bana yeni bir kitap verdi. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Yaptığı bizim için çok iyi. Evde zaten canım sıkılıyor. Boş zamanlarımda kitap okuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim" dedi.'ÇOK GÜZEL BİR İNCELİK'Tolga Güner'in annesi Neşe Güner ise, "Çok güzel bir incelik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte öğretmenin manevi desteğini almak o çocuğa destek veriyor. Her hafta düzenli olarak gelmesi, heyecanlı olarak beklemesi çok güzel bir şey. Ben öğretmenimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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