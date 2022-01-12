Bisikletini tamir ederken, kazada savrulan otomobil çarptı; o anlar kamerada - Haberler
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Bisikletini tamir ederken, kazada savrulan otomobil çarptı; o anlar kamerada

Bisikletini tamir ederken, kazada savrulan otomobil çarptı; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı TIR'ın çarptığı otomobil, savrularak refüj kenarında bisikletini tamir etmeye çalışan Ahmet Karakulak'a çarptı.

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı TIR'ın çarptığı otomobil, savrularak refüj kenarında bisikletini tamir etmeye çalışan Ahmet Karakulak'a çarptı. Karakulak'ın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Bolvadin- Çobanlar kavşağında meydana geldi. Çay'dan Emirdağ'a giden ve ışık ihlali yapan M.U. yönetimindeki 42 Z 2221 plakalı TIR, A.P.'nin kullandığı 78 BC 026 plakalı otomobile yandan çarptı. Savrulan otomobil, refüj kenarında zinciri çıkan bisikletini tamir etmeye çalışan Ahmet Karakulak'a çarptı. Kazada yaralanan Karakulak, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. TIR ile otomobil sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, trafik işaret levhası önündeki Ahmet Karakulak bisikletini tamir etmeye çalışırken, TIR'ın çarptığı otomobilin savrulması yer alıyor. Karakulak'ın, otomobilin bagaj bölümünün çarpmasıyla yaralandığı anlar da kameraya yansıyor.


Bisikletini tamir ederken, kazada savrulan otomobil çarptı; o anlar kamerada

Bisikletini tamir ederken, kazada savrulan otomobil çarptı; o anlar kamerada

Bisikletini tamir ederken, kazada savrulan otomobil çarptı; o anlar kamerada

Bisikletini tamir ederken, kazada savrulan otomobil çarptı; o anlar kamerada

Bisikletini tamir ederken, kazada savrulan otomobil çarptı; o anlar kamerada

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Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Son Dakika Haberleri

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