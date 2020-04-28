Bisikletini taktığı motor ile motosiklete dönüştürdü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Mustafa Kemal Adıgüzel, kullandığı bisiklet, motor takarak motosiklete dönüştürdü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Mustafa Kemal Adıgüzel, kullandığı bisiklet, motor takarak motosiklete dönüştürdü.

Dumlupınar Üniversitesi'nde Bilgisayar Operatörlüğü bölümünde öğrenim gören 20 yaşındaki Adıgüzel, motosiklete ilgi duyduğu için kullandığı bisikletine motor takmaya karar verdi.

Motosiklet tutkusunun yanında bisiklet kullanmayı da çok sevdiğini dile getiren Adıgüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletine taktığı motor ile uzun mesafede saatte 70 kilometre hıza ulaşabildiğini söyledi.

Motosiklete dönüştürdüğü bisikletiyle 3 litre yakıt ile 170 kilometre yol katettiğini aktaran Adgüzel, şöyle konuştu:

"Bu fikir uzun zamandır aklımdaydı. Koronavirüs salgını dolayısıyla uzun mesafede toplu taşımayı kullanmak da istemedim. Bisiklet kullanan insan da bir müddet sonra yoruluyor. Ben de uzun mesafede bisikletle yorulduğum hem de motosiklete binme hevesim olduğu için ikisini birlikte birleştirmeye karar verdim. Bisikletin üzerindeki değişikliklerdeki bazı parçaları internetten bularak yaptım. Bazı parçaları da kendim geliştirdim. Bu sayede bisikletimi iki zamanlı bir motosiklete dönüştürmeyi başardım. Genelde yakın mesafede bisiklet olarak pedallayarak devam ediyorum ama uzun mesafede yorulduğum zaman motosiklete geçiriyorum."

Kaynak: AA