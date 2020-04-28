Bisikletini motosiklete çevirdi
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Bisikletini motosiklete çevirdi

Bisikletini motosiklete çevirdi Kodvid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak isteyen genç, artık toplu taşıma araçlarına binmiyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Koronavirüs (Kodvid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak isteyen genç, toplu taşımaya binmemek için...

Bisikletini motosiklete çevirdi
28.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:21

Bisikletini motosiklete çevirdi

Kodvid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak isteyen genç, artık toplu taşıma araçlarına binmiyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Koronavirüs (Kodvid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak isteyen genç, toplu taşımaya binmemek için bisikletini motosiklete dönüştürdü.

Bilgisayar Operatörlüğü 1. Sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Mustafa Kemal Adıgüzel, motosiklet ve bisiklet tutkusunu bir arada yaşıyor.

Bisiklete binmeyi seven genç, aynı zaman da da motosiklet tutkunu. İki sevgisini bir arada yaşayan Adıgüzel; "Virüse yakalanmamak için ve toplu taşımayı kullanmamak adına böyle bir şey geliştirdim. Bisiklete binen bir insanda bir nevi yorulur. Hem yorulduğum için hem de motosiklete binme hevesim olduğu için ikisini birlikte birleştirdim. Bazı parçaları internetten bularak yaptım. Bazı parçaları da kendim geliştirdim. Bisikletimi aynı zamanda iki zamanlı bir motosiklete dönüştürmeyi başardım. 70 kilogram bir insan, iki üç litrelik bir depo ile saatte 70 kilometre hızla 170 kilometre gidebiliyor. Bisikletin dişlilerinin orjinalliğini bozmadan farklı bir dişli ekleyerek yaptım. Yorulduğum yerde motosiklete geçiriyorum. Eğer bisiklete binmek istiyor isem de orjinali bozulmadığı için pedallayarak gidebiliyorum" dedi.

Bisikletini motosiklete çevirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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