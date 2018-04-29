Bisikletini Alan Sağlığı İçin Pedal Çevirdi

Son yıllarda sosyal medya bağımlılığı nedeniyle toplumlarda artan hareket azlığına dikkat çekmek için 300 kişi bir araya geldi ve 10 kilometre boyunca pedal çevirdiler.

Kütahya Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İbni Sina Sağlık Derneği'nin birlikte düzenlediği "Hareketi sev, sağlığını koru" sloganıyla birlikte 300 vatandaş şehir merkezinde bulunan zafer meydanında bir araya gelerek, 10 kilometre boyunca pedal çevirdiler.

Kalp ve sağlıklı yaşamak için bisiklet binmeye dikkat çekmek için pedal çevirme etkinliği düzenlendiğini söyleyen Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, "Bugün gençlik merkezi, sağlık il müdürlüğü gençleri ve vatandaşlar ile birlikte pedal çeviriyoruz. Sağlıklı yaşamak için bisiklet sağlıklı yaşam için en önemli bir etkendir. Günümüzde insanların hareket azlığı nedeniyle hastalıkların artmasına yol açıyor. Hareketli olmanın, bisiklet binmenin sağlıklı olmanın önemine vurgu yapmak için böyle bir etkinlik düzenledik" diye konuştu.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencisi olan ve İbni Sina Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Can Korkmaz ise, "Biz insanlara günde 10 bin adım atmalarını ve haftada 150 dakika egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Buradaki amacımız da son yıllarda teknoloji bağımlılığından kaynaklı hareket azlığına dikkat çekmek için bir araya geldik. En azından her aile hafta sonları dahi olsa aile bireyleriyle birlikte bisikletiyle birlikte dışarıya çıksa hastalıkların ve egzersizlerin insan sağlığı üzerindeki etkisini, amacını anlatmak istedik" dedi. - KÜTAHYA